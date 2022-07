Microsoft-Activision: l'FTC potrebbe approvare l'acquisizione tra un mese

Nella giornata di ieri Sony e Bungie hanno finalizzato il loro accordo dal valore di 3,6 miliardi di dollari, che ha ufficialmente portato la casa di Destiny nella galassia dei PlayStation Studios. Il matrimonio tra Microsoft e Activision, invece, si sta rivelando un po' più complesso, dal momento che l'indagine dell'FTC non si è ancora conclusa.

Nel caso di Microsoft e Activision-Blizzard-King, i valori monetari in campo sono ben più alti. Lo scorso gennaio, mese in cui è avvenuta la proposta d'acquisto, la casa di Redmond ha messo sul piatto la bellezza di 68,7 miliardi di dollari. Portarsi a casa IP del calibro di Call of Duty, Crash Bandicoot, World of Warcraft, Diablo e Overwatch costa assai, inoltre rischia di arrecare danni alla concorrenza e creare un monopolio, dunque l'agenzia indipendente nota come Federal Trade Commission - FTC per gli amici - sta indagando sull'affare fin dallo scorso mese di febbraio, rimandando di fatto il completamento dell'acquisizione.

Oggi apprendiamo che Microsoft ha appena risposto alla seconda richiesta di FTC, inviandole tutta la documentazione e i dati necessari per proseguire con la valutazione dell'accordo. Dunque, da questo momento in poi l'agenzia per gli affari federali ha 30 giorni di tempo per richiedere altre informazioni a Microsoft, in caso contrario dovrà dare il via libero definitivo all'acquisizione. Detto in altre parole, se tutto andrà bene, a fine agosto/inizio settembre Activision si unirà a Xbox in via definitiva.