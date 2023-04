Microsoft-Activision bloccato dalla CMA: le aziende tech UK sono preoccupate

Al termine delle sue lunghe valutazioni, la CMA ha bloccato l'affare Microsoft-Activision per le preoccupazioni legate al cloud gaming. Se il Primo Ministro britannico ha difeso l'antitrust, lo stesso non fanno le compagnie tecnologiche che si dicono allarmate dalla decisione presa.

Ophelia Brown, la fondatrice di Blossom Capital, ha per esempio affermato che la decisione della CMA costituisce "altra cattiva pubblicità con le pubbliche relazioni per il Regno Unito" e che la decisione "va nel verso opposto in termini di incoraggiamento dell'innovazione".

Il fondatore di Deliveroo Will Shu, che ha lottato contro la CMA durante l'inchiesta di 18 mesi sull'acquisto di azioni da parte di Amazon da 500 milioni di dollari nella sua piattaforma, ha commentato l'operato dell'antitrust facendo riferimento al suo personale caso. Shu dichiara di essere stato "trattato come un criminale" e di aver avuto la forte impressione che la CMA stesse cercando di "uccidere" le compagnie.

L'argomento si è esteso anche al segmento politico, con entità all'interno della scena tecnologica del Regno Unito che affermano che la decisione, insieme ad altre politiche governative, hanno iniziato a soffocare il settore: "Stiamo assistendo a una netta mancanza di supporto per le aziende in forte crescita", ha affermato John Ryan, amministratore delegato e co-fondatore di SymTerra.

Dello stesso avviso è Bobby Kotick: anche secondo il CEO di Activision la decisione della CMA è destinata a rallentare il progresso tecnologico in UK.