Microsoft-Activision: Brad Smith crede ancora in una risoluzione pacifica con l'FTC

Nonostante la forte tensione tra le due parti, con Microsoft che si è difesa dalle accuse dell'FTC in merito all'acquisizione di Activision, il presidente del colosso di Redmond, Brad Smith, si dice ancora sicuro della possibilità di trovare una soluzione pacifica e vantaggiosa per entrambe le parti, ponendo fine alla questione.

Sebbene l'ultimo incontro con la commissione di Lina Khan, presidente dell'FTC, non sia andata a buon fine e resti dunque ancora in atto la causa contro Microsoft, per Smith ci sono stati alcuni segnali che lasciano intendere come la possibilità di un accordo pacifico tra le due realtà esista ancora: "Non ha accettato la mia offerta, ma quando ho detto a Khan di dare una possibilità alla pace, ho notato che ha sorriso", afferma il presidente di Microsoft.

Smith si dice convinto del fatto che "ogni volta che qualcuno chiude un confronto sorridendo, anche per poco, c'è sempre una piccola speranza che ci possa discutere ancora una volta attorno ad un tavolo in futuro". Si tratta chiaramente di una semplice supposizione da parte del numero uno di Microsoft, che lascia tuttavia intendere come l'azienda vorrebbe concludere le controversie nel migliore dei modi e senza necessariamente darsi battaglia in tribunale.

Le azioni dell'antitrust americano sono state comunque al centro di critiche negli scorsi giorni: un esperto di antitrust considera folli le mosse dell'FTC contro Microsoft, sottolineando come l'ente non abbia dalla sua parte delle prove forti a sostegno delle sue tesi.