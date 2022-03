Microsoft-Activision: la casa di Redmond non si opporrà alla formazione di un sindacato

A seguito della denuncia per molestie e dei licenziamenti dei tester di Raven Software, i dipendenti di Activision hanno deciso di formare un sindacato: i loro sforzi vanno avanti da molti mesi e a quanto pare non verranno contrastati da Microsoft, che in futuro diventerà l'unica proprietaria della loro azienda.

È un periodo di grandi stravolgimenti per Activision Blizzard. Oltre ai problemi di cui sopra, la compagnia attualmente guidata da Bobby Kotick ha anche ricevuto una proposta di acquisizione da parte di Microsoft per quasi 70 miliardi di dollari. In attesa che venga finalizzata (servono ancora il consenso degli azionisti e il via libera della FTC), i dipendenti di Raven Software hanno chiesto delle garanzie a Microsoft. In altre parole, vogliono che la compagnia guidata da Phil Spencer non decida di contrastare i loro sforzi impedendo ad Activision il riconoscimento del loro sindacato.

I ragazzi di Raven possono dormire sonni tranquilli: Microsoft non si opporrà in alcun modo e non impedirà ad Activision Blizzard di riconoscere il sindacato. A confermarlo è stato un portavoce di Redmond con un comunicato inviato alla redazione di Axios, che recita così: "Microsoft non ostacolerà il riconoscimento del sindacato da parte di Activision Blizzard. Microsoft rispetta il diritto dei dipendenti di Activision di farsi rappresentare da un'organizzazione sindacale e onoreremo tali decisioni".