Microsoft-Activision: chi ha approvato e chi ha bloccato l'acqusizione?

Dopo il sì dell'antitrust cinese all'affare Microsoft-Activision, un poco alla volta si delinea sempre di più il quadro sulla più grande acquisizione della storia videoludica dal valore di quasi 70 miliardi di dollari. Tante le realtà che hanno dato la loro approvazione, ma non mancano anche i responsi negativi.

Facciamo dunque un riepilogo di chi finora si è detto favorevole all'acquisizione e chi invece no. Di seguito ecco i paesi che hanno detto sì all'affare Microsoft-Activision:

Arabia Saudita

Brasile

Cina

Cile

Giappone

Serbia

Sudafrica

Ucraina

Unione Europea

Sono dunque nove per ora i responsi positivi, tra i quali hanno un peso rilevante quelli di UE, Cina e Giappone. Nonostante ciò, per il momento l'acquisizione definitiva di Activision Blizzard da parte di Microsoft è ancora lontana, considerati gli importanti no fin qui arrivati, seppur in numero nettamente inferiore rispetto ai sì.

Come ben sappiamo, il CMA del Regno Unito non ha approvato l'affare Microsoft-Activision, con le due dirette interessate che hanno deciso di fare ricorso in appello per rovesciare il responso. E sebbene non ancora definitivo, è altrettanto contraria anche l'FTC americana, che ha fatto causa a Microsoft per bloccare la fusione tra le due realtà. Manca per adesso una decisione a livello legale, e dunque negli Stati Uniti il percorso è ancora molto lungo.