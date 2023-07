Microsoft-Activision: la CMA potrebbe avviare una nuova indagine sull'acquisizione

Nonostante la vittoria nella causa contro l'FTC, per Microsoft resta ancora l'ostacolo CMA da superare per poter concludere definitivamente e con successo l'acquisizione di Activision Blizzard. Microsoft e la CMA avrebbero avviato nuove trattative per trovare un punto d'incontro sull'affare, ma dall'antitrust UK arrivano novità.

Attraverso un comunicato ufficiale inviato da un proprio rappresentate al portale The Verge, la CMA fa sapere che potrebbe dare il via ad una nuova indagine sull'acquisizione, eventualità che dunque potrebbe richiedere anche mesi prima dell'emissione di un nuovo verdetto. "Anche se le parti coinvolte nell'affare non possano proporre nuovi rimedi una volta emesso il responso finale, possono comunque ristrutturare un accordo che porterebbe così ad una nuova indagine sull'acquisizione", dichiara la CMA.

"Microsoft ed Activision - prosegue l'ente britannico - hanno dichiarato che stanno valutando come la transazione puà essere modificata, e la CMA è pronta a confrontarsi con loro partendo da questa base. Tali discussioni sono ancora nelle prime fasi, e la natura e tempistiche dei prossimi passi verranno determinate a tempo debito. Sebbene entrambe le parti abbiano chiesto una pausa nell'appello di Microsoft per permettere lo svolgimento di queste discussioni, la decisione della CMA riportata nel responso finale resta ancora valida".

Nonostante le due realtà abbiano dunque ripreso i contatti per arrivare ad una soluzione, la stessa potrebbe essere ancora piuttosto lontana. Se effettivamente così stanno le cose, appare dunque molto improbabile che Microsoft ed Activision Blizzard riescano a concludere la loro fusione entro il 18 luglio 2023 come stabilito. Secondo la CNBC, Microsoft e la CMA potrebbero aver concordato un piccolo scorporo per arrivare più facilmente all'approvazione dell'affare, ma i dettagli di questi accordi non sono al momento chiari.