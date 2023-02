Microsoft-Activision: la CMA crede che sia necessaria una console per giocare in cloud

La CMA britannica ha espresso le sue perplessità legate alla chiusura dell'affare che dovrebbe portare Activision-Blizzard-King tra le fila di Microsoft, ma sembra che l'ente regolatore abbia qualche lacuna da colmare in merito alla conoscenza del settore videoludico e delle sue più recenti evoluzioni.

Il CEO di Activision Bobby Kotick ha recentemente dichiarato che gli antitrust non conoscono abbastanza l'industria videoludica, e la CMA sembra corroborare questa tesi rilasciando un'affermazione che sicuramente lascerà molti perplessi.

Come potete notare tramite l'estratto di un documento redatto dalla CMA che vi abbiamo riportato in calce, l'organo regolatore UK crede che per poter sfruttare il cloud gaming sia necessaria una "costosa console". Ne deduciamo che l'ente è convinta che Microsoft veicolerebbe così un maggiore numero di unità vendute di Xbox, secondo l'opinione della CMA.

"La fusione potrebbe rendere Microsoft ancor più forte nel settore cloud, assottigliando la concorrenza in questo mercato in crescita e facendo un danno ai giocatori che non possono permettersi una console costosa", si legge nel documento. Come sottolineato da un basito Jez Corden di Windows Central, il cloud gaming è già fruibile tramite browser, ad esempio, e in molti casi è la soluzione adatta proprio a chi non può permettersi o non desidera acquistare un hardware dedicato al gaming.

Intanto, Microsoft ha dichiarato in documento che Xbox Game Pass cannibalizza le vendite dei giochi che si basano sul modello Buy-to-Play.