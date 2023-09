Microsoft-Activision: la CMA potrebbe deliberare in via preliminare la prossima settimana

Stando a quanto scritto da Tom Warren, Senior Editor presso The Verge, è probabile che le autorità di regolamentazione del Regno Unito decidano sull'accordo Activision Blizzard di Microsoft la prossima settimana.

Il Regno Unito, la CMA in particolare, rappresenta l’ultimo ostacolo normativo per il gigantesco accordo di Microsoft. Ora sappiamo che l'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati nel Regno Unito dovrebbe emettere una decisione preliminare sull'accordo Activision Blizzard di Microsoft la prossima settimana.

Questa notizia fa seguito alla cessione dei diritti sul cloud gaming a Ubisoft da parte di Microsoft, come ridefinizione dell'accordo del colosso di Redmond in risposta alle obiezioni sollevate dalla CMA in sede di dibattimento. A questa decisione preliminare farà seguito quella definitiva, prevista entro il 18 ottobre.

Un eventuale via libera da parte della CMA potrebbe effettivamente suggellare in via definitiva l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, un affare dal valore di ben 69 miliardi di dollari le cui trattative vanno avanti da oltre un anno (questo diagramma ci dà un'idea di come sarà Xbox dopo l'acquisizione).

In ogni caso, concluso l'accordo, Call of Duty su Game Pass dovrà aspettare. In generale, il catalogo di Game Pass non subirà un cambiamento nell'immediato con la presenza dei giochi Activision, siano essi free-to-play o meno, ci vorrà del tempo per studiare cosa e come farlo.