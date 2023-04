Microsoft e Activision, il CMA pronto a parlare: il parere finale ha una data

Dopo l'arrivo della conferma dell'approvazione dell'acquisizione di Activision Blizzard in Giappone, è tempo per Microsoft di scoprire anche il parere finale della Competition and Market Authority britannica.

Dopo aver manifestato più volte un approccio dubbioso in merito all'ingresso di Activision Blizzard nella famiglia del colosso di Redmond, la CMA britannica è infatti pronta a pubblicare il proprio parere finale sulla materia. L'ente ha confermato che ogni ulteriore contributo proveniente dalle parti coinvolte dovrà pervenirle entro e non oltre la data del 12 aprile 2023. A seguire, il comitato dell'autorità antitrust si riunirà per arrivare alla redazione di un rapporto conclusivo, che sarà pubblicato al più tardi nella giornata di mercoledì 26 aprile 2023.

Tra poche settimane, la dirigenza di Microsoft potrà dunque apprendere l'esito del lungo confronto, che ha visto entrare più volte in conflitto le parti interessate dal processo di acquisizione di Activision Blizzard. In una sempre più aspra contrapposizione tra Sony e Microsoft, la Competition and Market Authority britannica si appresta dunque a portare a termine il proprio percorso di valutazione dell'impatto dell'operazione sul mercato videoludico nel suo complesso. Al centro delle riflessioni del CMA, troveranno spazio conclusioni relative alle possibili conseguenze dell'acquisizione sui competitor di Microsoft e sulla platea dei consumatori.