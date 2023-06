Microsoft-Activision, come girerà CoD su Switch? Matt Booty risponde all'annosa domanda

La giornata di oggi, 22 giugno 2023, è fondamentale per l'accordo Activision-Microsoft che continua a tenere banco da diversi mesi a questa parte: è iniziato il processo tra Microsoft e l'FTC, l'ente regolatore americano che si è opposto, insieme al CMA, all'acquisizione multi-miliardaria più costosa dell'intero panorama videoludico.

Il processo è iniziato da poche ore e si terrà per diversi giorni. Tuttavia, nel corso dell'udienza odierna sono emerse numerose informazioni interessanti: tra l'e-mail di Jim Ryan in cui soni si è detta non preoccupata del futuro di CoD (indiscrezione emersa diversi giorni prima) e non solo, si è parlato anche dell'approdo di Call of Duty su Nintendo Switch, alla luce di un accordo decennale con Nintendo che ha aperto non pochi interrogativi e fatto emergere altrettante perplessità nel mondo videoludico.

Nel corso di una sua dichiarazione, il capo degli Xbox Studios Matt Booty ha dichiarato che "Dovremo adattare la grafica e le risorse per poter girare sulle piattaforme Nintendo". Si tratterà di un lavoro che va ben oltre la semplice riproposizione dei medesimi titoli che usciranno su PS5, Xbox Series X/S e PC anche sull'hardware della Grande N. In altre parole, il compromesso tecnico darà vita ad una serie di edizioni a parte, altamente deficitarie in termini prestazionali e visivi, che permetteranno però di far approdare le future iterazioni del brand di Call of Duty su Nintendo Switch.