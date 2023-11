Microsoft-Activision: come procede il percorso di fusione? L'entusiasmo del CFO di Xbox

Dopo aver riflettuto sul futuro di The Elder Scrolls e dei giochi Bethesda in esclusiva Xbox, il CFO del team Xbox Tim Stuart ha fornito degli aggiornamenti sul complesso percorso di fusione che sta coinvolgendo Microsoft e Activision dopo l'annuncio dell'avvenuto matrimonio.

Nel corso di un summit organizzato dalla casa di Redmond, l'alto dirigente della divisione Xbox di Microsoft si è detto entusiasta della rapidità con cui i due colossi del gaming statunitense stanno procedendo all'integrazione e alla definitiva fusione delle rispettive attività.

È lo stesso Stuart a riferire infatti che "per fortuna, Activision e Microsoft parlano entrambi un linguaggio molto simile in termini di visione del gaming. Siamo diventati una sola entità solo da pochi mesi, eppure la velocità con cui ci stiamo integrando e la facilità con cui riusciamo a lavorare insieme è davvero impressionante".

Tornando alle motivazioni che hanno spinto Microsoft a comprare Activision Blizzard King, il CFO del team Xbox sostiene che "volevamo ottenere ciò per cui Activision è così brava, ossia operare in maniera eccelsa su console, PC e dispositivi mobile. La nostra intenzione era perciò quella di integrare quel grande DNA per trasformarlo in un acceleratore di idee, competenze e risorse per le IP di cui disponiamo".

