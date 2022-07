Microsoft-Activision: la Commissione Europea chiede l'opinione di Sony e della concorrenza

La Federal Trade Commission statunitense non è l'unica agenzia impegnata nella revisione della proposta d'acquisto rivolta da Microsoft a Activision-Blizzard, che ammonta alla bellezza di 68,7 miliardi di dollari. Sono all'opera anche l'antitrust inglese e la Commissione Europea.

L'obiettivo di tutti questi organi, chiaramente, è quello di assicurarsi che la fusione delle due grandi aziende non vada a danneggiare la concorrenza, causando dunque la nascita di una sorta di monopolio. A quanto pare si è adoperata anche la divisione antitrust della Commissione Europea, la quale ha inviato dei questionari alle concorrenti di Microsoft, Sony inclusa, per raccogliere informazioni di vario genere, inclusa la disponibili dei servizi di Xbox come Game Pass su altre piattaforme. Stando ad un report di Politico Pro, i concorrenti di Microsoft avrebbero a loro volta espresso le proprie preoccupazioni in merito al destino di franchise come Call of Duty, che potrebbero subire limitazioni e diventare esclusive per le piattaforme Xbox.

Intanto, in America Microsoft ha risposto alla seconda richiesta di informazioni della FTC, fornendo tutte le informazioni necessario al proseguimento della valutazione. L'agenzia per gli affari federali ha dunque altri 30 giorni di tempo per chiedere altre documenti alla casa di Redmond, in caso contrario dovrà necessariamente dare il via libera all'affare.