Microsoft-Activision: concluso l'accordo, Call of Duty su Game Pass dovrà aspettare

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft procede inesorabile e, dopo aver sciolto diversi nodi, si attendono le nuove valutazioni dall'UE dopo l'accordo sul cloud con Ubisoft. Frattanto, si torna a parlare dell'aggiunta di titoli di punta di Activision, quali Call of Duty, su Game Pass. Un processo che non sarà immediato.

In una video-intervista rilasciata a IGN, infatti, alla domanda con cui gli si chiedeva dell'arrivo di Call of Duty nel servizio in abbonamento di Microsoft, Phil Spencer ha risposto: "Alcuni pensano che l'accordo si concluderà e che poi tutto sarà disponibile su Game Pass. Non è così. C'è del lavoro da svolgere, proprio da un punto di vista tecnico. Ci vorrà del tempo per mettere a punto i giochi".

Naturalmente, il capo della divisione Gaming di Microsoft non si è sbottonato circa i dettagli e le tempistiche di arrivo dell'acclamato sparatutto su Game Pass, ma è già noto che in ogni caso Call of Duty non abbandonerà Playstation, come da accordi fra Sony e Microsoft.

Se vogliamo dirla tutta, a onor del vero Spencer non ha neanche espressamente confermato che Call of Duty debba necessariamente arrivare sul servizio in abbonamento di Xbox. I piani dell'azienda, al riguardo, non sono ancora stati condivisi.