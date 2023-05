Microsoft Activision: dalla Corea del Sud arriva il sì all'acquisizione

Gli enti di controllo della Corea del Sud hanno approvato l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft Corporation. Secondo l'antitrust sudcoreano, non ci sono rischi per il mercato e la fusione non danneggerà i consumatori.

La Fair Trade Commission (da non confondersi con la Federal Trade Commission americana) specifica come le quote di mercato dei giochi Activision Blizzard siano piuttosto contenute in Corea del Sud e dunque l'acquisizione non finirà per danneggiare i consumatori ma anzi potrebbe portare nuove opportunità per il pubblico, considerando anche la (fino ad ora) scarsa presenza di Microsoft su questo territorio, dove il brand Xbox non è particolarmente diffuso. Si stima che Microsoft abbiamo una quota di mercato del Cloud Gaming pari a circa il 60-70% mentre il resto spetta a NVIDIA con GeForce Now.

Al momento sono numerosi i paesi che hanno approvato l'acquisizione di Activision Blizzard tra cui Giappone, Cile, Cina, Brasile, Sudafrica, Corea del Sud e UE (Unione Europea) mentre permane il no di Stati Uniti e Gran Bretagna. Nel caso del CMA inglese si sospettano gravi errori di valutazione e Microsoft continuerà a lottare in tribunale per far valere le proprie ragioni sia negli USA che nel Regno Unito, a dispetto delle decisioni della CMA britannica.