Microsoft-Activision: un errore per l'UK bloccare l'acquisizione, dice Warren Buffet

A dispetto delle sensazioni della vigilia, la CMA ha infine bloccato l'affare Microsoft-Activision. La decisione presa dall'antitrust UK ha suscitato la delusione di Warren Buffet, presidente e amministratore delegato della holding britannica Berkshire Hathaway.

La compagnia è particolarmente interessata alla fusione dal momento che detiene il 6,7% di Activision Blizzard, e che aveva aumentato la sua quota di partecipazione in seguito all'annuncio dell'acquisizione. Rispondendo ad una domanda riguardante un'eventuale riduzione delle proprie azioni nei confronti del publisher di Call of Duty, Buffett ha affermato che il governo britannico sta commettendo un grosso errore bloccando l'affare:

"Beh, penso che in termini di ciò che facciamo con le azioni, non diamo informazioni a meno che non dobbiamo farlo. Direi però questo: penso che Microsoft sia stata straordinariamente - come si dice? - cooperativa con gli organi di governo. Vogliono concludere l'accordo e hanno incontrato l'opposizione, mi sembra, giunti a più di metà strada, ma ciò non significa che verrà chiuso se un determinato paese, in questo caso il Regno Unito, vuole bloccare. Sono in una posizione migliore per bloccarlo rispetto agli Stati Uniti - è così che funziona il mondo - e questo non si risolve offrendo più soldi, quindi non so come andrà a finire. Ma se non va a buon fine non è dovuto ad alcuna mancanza da parte di Microsoft o Activision. Ma non tutto ciò che dovrebbe accadere accade.

Penso che il governo britannico stia commettendo un errore in questo caso, ma questa è la vita nelle nei grandi paesi, direi, e quello che faremo dipenderà da molte cose".

Intanto l'ultimo report di Activision ha denotato una crescita nel mercato PC e un calo in quello console.