Microsoft-Activision: un esperto di antitrust considera 'folli' le mosse dell'FTC

Continua a tenere banco la questione relativa all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, in particolare dopo le ultime mosse della Federal Trade Commission (FTC), intenzionata a portare in tribunale il colosso di Redmond per bloccare l'affare di quasi 70 miliardi di dollari.

La presidente dell'FTC, Lina Khan, ha sostenuto pubblicamente che la sua agenzia deve portare avanti casi simili anche quando non ci sono forti prove a loro sostegno. Una strategia, questa, che è stata fortemente criticata da Douglas Melamed, docente specializzato in antitrust presso la Stanford Law School. Secondo Melamed, la decisione dell'FTC di portare in tribunale Microsoft senza avere a disposizione solide prove a vantaggio della loro tesi (legata alla possibilità che l'acquisizione di Activision possa arrecare danno alla concorrenza ed al mercato videoludico in generale) è una mossa fortemente azzardata.

"Penso che sia piuttosto folle. Credo che se perdi una causa, il Congresso potrebbe pensare che hai portato in aula un caso inconsistente oppure che non sai come portarle avanti", afferma il docente riferendosi ai rischi che l'FTC sta correndo in questo momento. Negli scorsi giorni anche i sindacati USA hanno criticato l'FTC sulla causa a Microsoft, sottolineando come l'acquisizione di Activision potrebbe essere un grande vantaggio per tutti i lavoratori coinvolti qualora andasse definitivamente in porto.

Dal canto suo, Microsoft accusa l'FTC di aver ignorato le sue idee sul mantenere Call of Duty multipiattaforma, sottolineando il fatto di non aver potuto chiarire la propria posizione con l'antitrust americano.