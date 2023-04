Microsoft-Activision: un evento Xbox a Londra nel giorno del verdetto della CMA?

Stando a quanto viene riportato da Sky News, sembra che Microsoft abbia in programma un evento incentrato sul gaming e sul mondo Xbox a Londra presso il numero 10 di Downing Street, ovvero la residenza del Primo Ministro inglese.

Il dettaglio curioso di questo evento è che si terrà il 26 aprile, in piena coincidenza con la data del verdetto finale della CMA (Competition and Markets Authority), l'antitrust britannico che, superate le perplessità iniziali, sembra ormai propensa a dare il proprio benestare all'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft.

L'impressione generale, dunque, è che il colosso di Redmond sia particolarmente fiducioso sull'esito positivo da parte dell'ente regolatore, e che la data e il luogo scelti per l'evento in questione non siano casuali. Naturalmente non possiamo ancora dare per certo l'informazione, e converrà come al solito attendere che sia Microsoft stessa a rilasciare dichiarazioni ufficiali al riguardo.

In attesa che si esprima in via definitiva, la CMA ha già espresso temporaneamente un parere positivo riguardo all'affare Microsoft-Activision, e secondo fonti di Bloomberg anche la Commissione Europea darà infine il suo benestare. Resta da gestire in tribunale la più intricata situazione con la Federal Trade Commission statunitense, con la presidente Lina Khan che è stata accusata di aver parteggiato per Sony nonostante si tratti della leader del mercato console.