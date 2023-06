Microsoft-Activision, FTC all'attacco: 'Bethesda è la prova che l'affare va fermato'

Nel frattempo che si attende l'inizio dell'udienza preliminare di giugno tra Microsoft e l'FTC in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, l'ente antitrust statunitense ritorna alla carica contro l'affare, tirando in ballo Bethesda e spiegando così i motivi per cui l'affare andrebbe fermato.

l'FTC sostiene infatti che le azioni tenute da Microsoft dopo l'acquisizione di Bethesda nel 2021 sono una "prova importante" del modus operandi che il colosso di Redmond potrebbe portare avanti in caso si concluda la fusione con Activision, rendendo esclusive totali tutte le produzioni della compagnia proprio come fatto con la casa di The Elder Scrolls e Fallout.

In particolare, l'FTC afferma che le preoccupazioni di Xbox nel far infuriare i giocatori in caso rendesse esclusive tutte le produzioni Activision, e le conseguenti rassicurazioni sul non volersi muovere verso tale direzione, in verità sarebbero dichiarazioni di facciata dato che con tutte le produzioni Bethesda e Zenimax non si è posta questo problema ed i giochi più importanti, come Starfield, sono rimasti esclusiva Microsoft.

"Gli imputati hanno dato grande risalto all'impegno di Microsoft nel non voler far infuriare i giocatori se avesse precluso ai rivali l'accesso ai contenuti Activision, tuttavia queste preoccupazioni non sono state considerate nel caso di Zenimax", riporta in una nota l'FTC ribadendo dunque il suo impegno nel voler fermare in maniera definitiva l'acquisizione.

Ricordiamo che l'FTC ha fatto bloccare temporaneamente l'affare Microsoft-Activision, e sarà dunque cruciale scoprire come si evolverà la situazione con l'avvio dell'udienza preliminare tra le parti coinvolte, prevista per il 22 giugno 2023 e che proseguirà per i successivi quattro giorni.