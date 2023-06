Microsoft Activision: l'FTC potrebbe bloccare temporaneamente l'acquisizione

Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la Federal Trade Commission (FTC) abbia intenzione di bloccare in via temporanea l'affare Microsoft x Activision Blizzard.

L'antitrust americana vorrebbe infatti impedire che l'acquisizione possa avanzare in alcun modo da qui all'udienza interna che si terrà il prossimo 2 agosto 2023. L'azione dell'FTC ha quindi l'obiettivo di evitare che l'affare possa andare in porto prima del 18 luglio 2023, che è la data fissata da Microsoft come obiettivo entro il quale concludere l'ormai lunghissima acquisizione. Se un evento del genere dovesse verificarsi, la richiesta di blocco americana andrebbe ad aggiungersi a quella del CMA inglese, anch'esso intenzionato a bloccare l'affare.

Insomma, la situazione è piuttosto complicata ma pare che Phil Spencer sia fiducioso sul futuro dell'acquisizione ed è probabile che, in un modo o nell'altro, le due aziende riusciranno a concludere definitivamente questo complicato matrimonio e a mettere fine ad una situazione che si protrae ormai da mesi.

Sempre a proposito dell'opposizione degli antitrust, vi ricordiamo che la CMA ha incontrato l'FTC 26 volte per discutere dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.