Microsoft-Activision: FTC ancora convinta che sia una minaccia per la competizione

Microsoft ha ottenuto il sì preliminare della CMA per l'acquisizione di Activision, e sembra che gli ostacoli davanti al completamento dell'operazione da quasi 70 miliardi di dollari siano sempre meno.

Nel mentre le due parti si preparano, finalmente, a concludere in via definitiva l'accordo, la Federal Trade Commission statunitense prosegue nella sua personale battaglia contro l'acquisizione. Come riportato da Bloomberg, sebbene il processo tra Microsoft ed FTC sia stato sospeso durante l’estate, il caso sarà ora ascoltato dal giudice interno di diritto amministrativo dell'organo regolatore, nel contesto di un caso simile a un processo.

Secondo Bloomberg, gli ultimi sviluppi confermano che la FTC può tecnicamente continuare a contestare l'accordo anche dopo la sua conclusione, ma è improbabile che ciò impedisca che venga portato a termine. "La FTC continua a ritenere che questo accordo costituisca una minaccia per la concorrenza", ha affermato la portavoce della FTC Victoria Graham, che ha confermato che la FTC sta inserendo la questione nel calendario della commissione, precisando altresì che "il nostro attuale focus è sul processo di appello federale".

In risposta alla notizia, un portavoce di Activision ha replicato: "Siamo concentrati sulla collaborazione con Microsoft verso la chiusura. Il modo in cui la FTC utilizzerà i limitati dollari dei contribuenti è una sua decisione". Un portavoce di Microsoft ha invece affermato: "Prevediamo ancora di chiudere la transazione entro il 18 ottobre e abbiamo piena fiducia nel nostro caso e nei vantaggi dell'accordo per i giocatori e la concorrenza".