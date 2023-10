Microsoft-Activision, per la FTC non si canta vittoria: l'accordo minaccia la concorrenza

Nonostante l'acquisizione di Activision a opera di Microsoft sia ufficiale, per la Federal Trade Commission (FTC) la partita non è ancora da considerarsi conclusa. Ai microfoni di Deadline, infatti, un portavoce anticipa che l'ente regolatore americano sta lavorando in vista del processo di appello federale di fine anno.

Nello specifico, tra le colonne di Deadline, possiamo leggere la dichiarazione in questione, che riferisce quanto segue: “Rimaniamo concentrati sul processo di appello federale nonostante Microsoft e Activision abbiano chiuso il loro accordo prima dell'udienza della corte d'appello prevista per dicembre."

Qualche giorno fa, la FTC aveva chiesto di riaprire il deposito degli atti relativamente agli accordi con Ubisoft e Sony sui diritti streaming e l'intenzione di esaminare a fondo la questione emerge anche nella comunicazione del portavoce, che continua dicendo:

"Il nuovo accordo di Microsoft e Activision con Ubisoft presenta un aspetto completamente nuovo della fusione che interesserà i consumatori americani, che la FTC valuterà come parte del procedimento amministrativo in corso. La FTC continua a ritenere che questo accordo costituisca una minaccia per la competizione”.

A differenza del sì della CMA inglese al grande affare Microsoft-Activision, dunque, l'antitrust americano continua a intravedere una tangibile minaccia di matrice concorrenziale nella fusione, promettendo di continuare la propria battaglia legale a dicembre di quest'anno.