Microsoft-Activision, l'FTC non molla: potrebbe fare ricorso in appello

Nella giornata dell'11 luglio 2023 Micosoft ha vinto la causa contro l'FTC e l'acquisizione di Activision Blizzard potrebbe concludersi positivamente già a stretto giro. Tuttavia l'ente di antitrust statunitense potrebbe non aver ancora gettato la spugna e starebbe meditando di appellarsi al verdetto della giudice Jacqueline Scott Corley.

Ad avanzare l'ipotesi è la testata giornalistica Bloomberg: stando a quanto rivelato dalle sue fonti, l'FTC potrebbe annunciare il ricorso in appello nella giornata odierna, mercoledì 12 luglio, sebbene per il momento l'organizzazione ancora non ha preso una decisione definitiva in merito. Con la propria decisione, la giudice Corley ha infatti respinto la richiesta di ingiunzione preliminare mossa dall'FTC contro Microsoft che, se fosse andata in porto, avrebbe potuto bloccare per mesi l'affare con Activision.

In ogni caso i tempi per l'ente americano sono decisamente stretti: con la revoca dell'ordine restrittivo emesso contro Microsoft per bloccare la fusione con Activision, a partire dalle ore 23:59 locali del prossimo 14 luglio (dunque alle 8:59 di sabato 15 luglio in Italia) il colosso di Redmond sarebbe libero di comprare in qualunque momento la casa di Call of Duty, e la conclusione dell'affare potrebbe dunque avvenire già entro pochi giorni nella migliore delle ipotesi. Inoltre, Microsoft ha avviato nuove trattative con la CMA, con l'ente britannico che si è disposto a rivalutare il suo verdetto negativo sull'acquisizione.

A questo punto non resta che vedere come vorrà effettivamente muoversi l'FTC, e se il ricorso in appello verrà annunciato già nella giornata odierna.