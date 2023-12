Microsoft-Activision: la FTC sta ancora provando a bloccare l'acquisizione

Microsoft ha portato a termine l'acquisizione di Activision e la divisione Xbox è entusiasta nel mentre continua a lavorare nel processo di fusione tra le due società. C'è, però, chi non molla la presa e tenta ancora oggi di bloccare l'affare da quasi 70 miliardi di dollari.

La Federal Trade Commission ha lanciato un nuovo appello per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, nonostante l'accordo da 68.7 miliardi di dollari concluso ed approvato ad ottobre. Come riporta Reuters, gli avvocati che rappresentano la FTC e Microsoft si sono presentati davanti a un collegio di tre giudici presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti nella giornata di ieri. La FTC ha sostenuto che il giudice distrettuale Jacqueline Scott Corley, che aveva respinto l'appello dell'ente governativo per un'ingiunzione preliminare a luglio, ha valutato erroneamente il caso da lei esaminato.

Imad Abyad, un avvocato che rappresenta la FTC, sostiene che Corley non ha tenuto in conto che Microsoft potrebbe avere intenzione di privare le piattaforme rivali dei titoli editi da Activision, un'operazione - precisa Abyad - che il colosso di Redmond ha già messo in pratica con alcuni giochi Bethesda.

"Non riesco a capire come dare a qualcuno il monopolio di qualcosa sarebbe favorevole alla competizione", ha affermato Abyad, come riportato dalla CNN. "Potrebbe essere un vantaggio per alcune classi di consumatori, ma questo è molto diverso dal dire che favorirà la competitività". Rakesh Kilaru, che rappresenta Microsoft, ha replicato sottolineando che la sentenza di Corley presenta "chiari risultati concreti" e che "il mondo sarà migliore con la fusione".