Microsoft e Activision hanno incontrato la CMA in cerca di un accordo per l'acquisizione

Lo scorso mese, la CMA inglese ha sollevato alcune perplessità riguardanti l'eventuale chiusura dell'affare Microsoft-Activision, dichiarando al termine di un'indagine che l'accordo potrebbe portare a "prezzi più alti, meno scelta ed innovazione".

Stando ad un nuovo report di Bloomberg, Microsoft e Activision hanno partecipato questa settimana a a dei nuovi incontri con l'ente regolatore, durante i quali il colosso di Redmond e il publisher di Call of Duty hanno avanzato delle nuove proposte risolutive per l'accordo.

Secondo le fonti di Bloomberg, gli avvocati di Microsoft hanno partecipato a un'udienza privata con l'antitrust UK per prendere in esame i risultati della CMA e valutare la fattibilità dei rimedi proposti. Microsoft ha anche dichiarato alla CMA di essere disposta a pagare un'agenzia di terze parti per supervisionare la sua conformità a qualsiasi rimedio comportamentale concordato. Secondo quanto riferito, Activision Blizzard si è incontrata mercoledì separatamente con la CMA per discutere il caso, mentre un'udienza con il principale oppositore dell'accordo, Sony, è prevista per la prossima settimana.

Il tentativo di acquisizione continua ad essere oggetto di esami e verifiche anche presso la Commissione Europea, che ha deciso di rinviare la sua decisione finale di dieci giorni rispetto a quanto preventivato. Intanto, Sony dovrà iniziare a preparare dei documenti riservati sulle esclusive PlayStation da presentare alla Federal Trade Commission.