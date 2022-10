Microsoft-Activision, queste sono le 'paure' più grandi di Sony in merito a Call of Duty

La finalizzazione dell'acquisto di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft appare ancora lontana, dal momento che l'affare da 68,7 miliardi di dollari si trova ancora al vaglio delle principali autorità anti-trust di tutto il mondo. Non è un segreto che ad alimentare i loro dubbi è soprattutto Sony, che si sta opponendo apertamente.

I responsabili di casa PlayStation sono molto in apprensione per la posizione dominante che, secondo loro, potrebbe assumere Microsoft ad accordo concluso, e non hanno mancato di farlo notare alla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, la quale sembra condividere le loro preoccupazioni. Tra i nodi principali ci sono Xbox Game Pass, che potrebbe crescere eccessivamente, e in particolare Call of Duty, un franchise capace di spostare milioni di videogiocatori.

Nonostante Microsoft abbia assicurato che i giochi della serie Call of Duty continueranno ad uscire su PlayStation per un numero non meglio specificato di anni (a Redmond non intendono rinunciare agli enormi incassi derivanti dalle piattaforme concorrenti), Sony non si è tranquillizzata. Tutt'altro, da un recente documento firmato dalla CMA sono emerse quelle che sono le preoccupazioni più grandi del colosso giapponese, adeguatamente riassunte da Paul Tassi di Forbes:

Microsoft sarebbe in grado di includere dei contenuti extra nelle versioni Xbox di Call of Duty;

Microsoft potrebbe offrire delle performance migliori sugli hardware Xbox;

Microsoft potrebbe offrire un'ampia varietà di incentivi per Call of Duty attraverso Xbox Game Pass, come funzioni aggiuntive e modalità bonus;

Microsoft potrebbe includere Call of Duty in Xbox Game Pass, un piano che secondo Sony sarebbe ovvio.

Secondo Sony, incentivi del genere per un franchise del calibro di Call of Duty potrebbero minare seriamente la competizione. Tassi non ha però potuto fare a meno di notare che alcuni di quei bonus Sony li offre da anni attraverso accordi commerciali con Activision. Lo sta facendo ora con Call of Duty Modern Warfare 2, che su PlayStation ha avuto una Beta con Accesso Anticipato e riceverà in esclusiva il pack operatore di Hiro "Oni" Waranabe con un blueprint, e lo ha fatto pure in passato. Senza andare troppo lontano nel tempo, ci vengono in mente i bonus per il Pass Battaglia e gli eventi extra di Call of Duty Vanguard e un'intera modalità Zombie per Call of Duty Black Ops Cold War, chiamata Onslaught.

Microsoft, dal canto suo, ha recentemente elencato quelli che a suo parere sono i benefici che potrebbe portare l'acquisizione di Activision Blizzard.