Microsoft-Activision: ecco perché la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione

Nel mentre Microsoft ha presentato ricorso contro il blocco promulgato dalla CMA, la Commissione Europea ha illustrato le motivazioni che l'hanno spinta ad approvare l'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte del colosso di Redmond.

"Nessuno dubita che questa sia stata una transazione storica nel settore dei giochi", ha innanzitutto specificato la CE. "Il gaming è un mercato dinamico che ha un impatto su milioni di consumatori in Europa. Quindi l'affare meritava un'indagine approfondita. Abbiamo esaminato l'impatto sui giocatori oggi e in futuro, indipendentemente dal fatto che giochino su PC, console o sui loro telefoni. Ci siamo concentrati sullo sviluppo del cloud streaming, che svolgerà un ruolo sempre più importante nel modo in cui i consumatori accedono ai giochi".

La Commissione Europea non ha riscontrato potenziali minacce alla competizione in Europea nel settore videoludico dal momento che "Una scoperta importante è stata che la quota di mercato complessiva di Microsoft e Activision era generalmente bassa in Europa. È solo quando guardiamo a segmenti specifici come i 'giochi sparatutto' che arriva a superare il 20%. E per quanto riguarda le console, Sony vende circa 4 volte più PlayStation rispetto a quante Xbox vende Microsoft. Call of Duty è un franchise sparatutto molto popolare. Ma abbiamo scoperto che Microsoft probabilmente non si sarebbe data la zappa suiu piedi interrompendo le vendite dei giochi di Call of Duty alla playerbase PlayStation molto più ampia".

La CE era preoccupata, così come la CMA, delle possibili ripercussioni sul nascente mercato del cloud gaming, ma gli accordi stretti da Microsoft negli ultimi mesi hanno convinto l'antitrust europeo che non ci fossero pericoli concreti: "Questa era una preoccupazione comune e, come noi, la CMA si è concentrata su questo mercato. Abbiamo accettato una licenza gratuita di 10 anni per consentire ai consumatori di riprodurre in streaming tutti i giochi Activision per i quali dispongono di una licenza tramite qualsiasi servizio cloud. E perché lo abbiamo fatto invece di bloccare la fusione? Ebbene, per noi questa soluzione ha risposto pienamente alle nostre preoccupazioni".

Recentemente, anche l'antitrust cinese ha approvato la fusione Microsoft-Activision.