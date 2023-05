Microsoft-Activision: Phil Spencer critica il CMA, ma è fiducioso sul successo dell'affare

Lo scorso 26 aprile il CMA ha detto no all'affare Microsoft-Activision, causando un importante intoppo all'acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari. Una decisione che ovviamente non è stata affatto ben accolta da Phil Spencer, che in ogni caso resta ottimista sull'esito definitivo degli accordi.

Il capo della divisione Xbox ha trattato l'argomento nel corso di una lunga intervista con Kinda Funny Games, dove ha espresso le sue sensazioni in merito allo stato attuale dell'affare e criticando la bocciatore da parte dell'ente di antitrust britannico: "La decisione del CMA è stata una delusione. Abbiamo discusso con loro per un anno, hanno definito un mercato per il cloud gaming che secondo me oggi ancora non esiste e secondo loro in quest'ambito potremmo impedire ad altri di competervi. Noi faremo appello e Microsoft continuerà ad impegnarsi per concludere l'acquisizione", dichiara Spencer.

Nonostante la battuta d'arresto, il numero uno di Xbox non perde affatto le speranze per il successo dell'operazione: "Restiamo fiduciosi, anche se il CMA vuole bloccare l'affare. Faremo appello per quel verdetto e continueremo a lavorare con Unione Europea ed FTC", sottolinea Spencer accennando alle altre importanti realtà che devono ancora dare il loro verdetto sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, e le cui risposte arriveranno nei prossimi mesi.

Sempre nel corso dell'intervista con Kinda Funny Games, Phil Spencer ha ammesso la propria delusione per Redfall, assumendosi la responsabilità per il lancio problematico dell'ultima opera targata Arkane Austin.