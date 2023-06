Microsoft: prima di Activision ha provato ad acquisire Zynga, rivela Phil Spencer

Oltre ad aver rivelato che Sony avrebbe voluto fare di Starfield un'esclusiva PS5, Phil Spencer ha parlato anche di mobile gaming, un settore in cui Microsoft desidera addentrarsi tramite l'acquisizione di Activision-Blizzard-King.

Microsoft ha spesso affermato che è stata la potenziale espansione nel mobile gaming a spingerla all'acquisizione di Activision, che tramite la divisione King rappresenta uno dei maggiori publisher di questo segmento del mercato. Un desiderio che il colosso di Redmond ha provato a concretizzare già da prima, con il tentativo di acquisire Zynga, oggi facente parte di Take-Two Interactive.

"Abbiamo avviato alcune discussioni con una società chiamata Zynga, che alla fine è stata acquisita da Take-Two", afferma Spencer in una dichiarazione depositata durante il processo contro la FTC in merito all'affare da 69 miliardi di dollari per inglobare Activision e tutte le sue divisioni.

Microsoft ha trascorso molto tempo a parlare con Zynga, conferma Spencer, tuttavia senza trovare un accordo finale: "Alla fine, per le nostre opportunità, abbiamo pensato di aver bisogno di qualcosa che fosse ancora più grande di Zynga, considerando quanto basso fosse il nostro punto di partenza nel mobile gaming".

Phil Spencer ha anche parlato di Sony, affermando che la casa di PlayStation si è rivelato un concorrente aggressivo che mina la sopravvivenza di Xbox.