È la fine per Microsoft e Activision? Il punto sull'affare dopo il no della CMA

La roboante notizia del no della CMA all'affare Activision-Microsoft continua a tenere banco sui social e sui forum videoludici più frequentati: cosa accadrà adesso? Almeno per il momento, il matrimonio 'non s'ha da fare' ma la casa di Redmond e il publisher di Call of Duty non staranno con le mani in mano.

Insieme ad Alessandro Bruni proviamo perciò a fare il punto della situazione per capire quali possano essere le prospettive di questo affare da circa 70 miliardi di dollari che, qualora dovesse andare in porto, promette (o minaccia) di ribaltare le attuali gerarchie dell'industria dell'intrattenimento digitale.

Lo scenario più probabile è quello della disputa legale tra le due aziende americane e gli enti antitrust che si oppongono all'acquisizione: in tal caso, del matrimonio tra Activision e Microsoft se ne riparlerà nel 2024, in ragione dei tempi tecnici richiesti dall'iter giudiziario.

Ad ogni modo, da qui ai prossimi mesi avremo un quadro più chiaro della situazione, con il pronunciamento dell'antitrust dell'Unione Europea e gli ulteriori 'rimedi strutturali' che Microsoft potrebbe proporre per superare le criticità ravvisate in tema di cloud gaming (e non solo) ed evitare, così facendo, di pagare la penale da 3 miliardi di dollari per la mancata acquisizione di Activision.

