Microsoft-Activision: il ricorso contro il CMA ha tempi lunghi, se ne riparla nel 2024?

Nelle scorse ore è arrivato il no del CMA all'affare Microsoft-Activision, che ha suscitato reazioni fortemente negative da parte dei diretti interessati. Sia Microsoft che Activision Blizzard hanno quindi deciso di fare ricorso in appello al Competition Appeal Tribune (CAT) nel tentativo di invertire la decisione.

Tuttavia, anche qualora il ricorso dovesse avere successo, i tempi richiesti sarebbero in ogni caso piuttosto lunghi ed andrebbero comunque oltre il 2023. "Stando al sito del CAT, i ricorsi più semplici vengono solitamente risolti entro nove mesi. E se l'appello ha successo, la proposta torna nuovamente al CMA per un'ulteriore revisione, che richiederà dunque ulteriore tempo", spiega l'analista Piers Harding-Rolls ai microfoni di Eurogamer, aggiungendo dunque che "le possibilità che l'acquisizione si concluda già quest'anno sono calate drasticamente". Il tutto senza dimenticare che "i prossimi passaggi sono la decisione dell'Unione Europea attesa per maggio, e quella dell'FTC prevista per agosto".

Harding-Rolls sottolinea inoltre che "l'appello ha chance di successo, tuttavia il CMA tende a vincere la larga maggioranza dei ricorsi che vengono mossi". Per l'analista il problema maggiore è che le preoccupazioni del CMA ruotano tutte attorno al cloud gaming, il motivo principale che avrebbe spinto l'antitrust britannico a bloccare gli accordi, ed appare dunque difficile un'inversione di tendenza.

"Le notizie recenti sul CMA che ha concentrato le sue preoccupazioni sul mercato del cloud gaming hanno fatto sperare che l'acquisizione venisse approvata, in seguito alle mosse di Microsoft volte a creare alternative stringendo accordi pubblici con altre compagnie di cloud gaming. Tuttavia non è andata così. Le preoccupazioni del CMA riguardano principalmente l'estensione delle capacità di Microsoft in ambito cloud gaming attraverso Azure, Windows e Xbox Cloud Gaming. Gli accordi che Microsoft ha fatto per portare i propri giochi su altri servizi cloud come GeForce Now non vanno in diretta competizione con il Game Pass. Tutto ciò non è stato quindi sufficiente per convincere il CMA sul fatto che questi accordi avrebbero impedito a Microsoft di dominare il mercato del cloud gaming in futuro", spiega Harding-Rolls.

In ogni caso la situazione è ancora in continuo divenire: Activision Blizzard ha risposto duramente al no del CMA e resta ora da vedere come si evolverà il ricorso in appello, oltre a scoprire le risposte di UE e FTC sul controverso affare nei prossimi mesi.