Microsoft-Activision, rinviata la decisione della CE: 'Non partecipiamo ad una gara'

Sebbene Microsoft abbia a più riprese illustrato i benefici che deriveranno dall'acquisizione di Activision, gli enti regolatori sono ancora in piena fase di valutazione della mega trattativa da quasi 70 miliardi di dollari.

Ad occuparsi di soppesare i pro e i contro di un'operazione tanto grande c'è anche la Commissione Europea, che ha dichiarato in giornata di aver posticipato il termine provvisorio per pronunciarsi sull'accordo. La nuova scadenza è ora fissata al 25 aprile, dieci giorni dopo rispetto a quanto previsto in precedenza.

La notizia è arrivata dopo che il capo dell'antitrust dell'UE Margrethe Vestager ha dichiarato a Bloomberg che i regolatori globali non devono avere fretta di essere i primi a raggiungere una conclusione.

Alla domanda se fosse sorpresa dalla velocità con cui la CMA ha prodotto i suoi risultati e se le autorità di regolamentazione fossero ora impegnate in una sorta di gara, Vestager ha detto: "Penso che sia una discussione molto importante da fare, perché non possiamo partecipare a una gara. Dobbiamo servire i mercati specifici in cui abbiamo giurisdizione. E spero anche che le persone che lavorano con noi capiscano il fatto che abbiamo un diverso quadro giuridico. Penso che in Europa siamo quelli con l'asticella più alta, gli obblighi legali più pesanti. Dobbiamo produrre una decisione recente che alla fine diventerà pubblica, ma che dovrà anche resistere a un esame molto rigoroso in tribunale. Il sistema del Regno Unito è diverso, il sistema degli Stati Uniti lo è a sua volta. Quindi, anche quando esaminiamo la stessa transazione con mercati e disposizioni legali diverse, a volte otterremo risultati differenti".

Stando alle ultime informazioni trapelate, intanto, sembra che la Cina potrebbe approvare l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.