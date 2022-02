Microsoft x Activision: i rischi del monopolio nel video di Adam 'Il Rompiscatole' Conover

Per il comico, quindi, il matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard non sarebbe che l'ennesimo campanello d'allarme per un'industria che annovera un'azienda che, tramite servizi in abbonamento come Xbox Game Pass , può sfruttare le proprie disponibilità economiche praticamente illimitate per scardinare il mercato e marginalizzare la concorrenza con l'imposizione di prezzi e modelli in abbonamento insostenibili da realtà più piccole.

Il video in cui Conover esterna le sue preoccupazioni per i rischi di monopolio paventati dall'aggressiva "campagna acquisti" di Microsoft , come facilmente prevedibile, è diventato subito virale sui social, sia per i toni assunti dallo stesso comico che dalle motivazioni addotte per corroborare la sua tesi.

I made a short video on why I believe the Microsoft/Activision purchase is a lot more worrying than many seem to think. TL;DW: Microsoft can use their massive cash advantage to indefinitely sell games at a loss via GamePass, undercutting & monopolizing the industry Amazon-style. pic.twitter.com/3RX6KFuT2i — Adam Conover (@adamconover) February 4, 2022

In before people reply "Sony just bought Bungie" - Bungie was sold for 1/20th of the price MS bought Activision for, and Bungie currently makes (checks notes) one game. There's no comparison. — Adam Conover (@adamconover) February 4, 2022