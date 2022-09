Microsoft-Activision s'ha da fare? L'autorità australiana ha posticipato la sua decisione

La questione dell'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft continua a tenere banco in rete. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che vale ben 68,7 miliardi, coinvolge direttamente e non una grossa fetta dell'industria videoludica e le autorità anti-trust sono ancora nel bel mezzo della revisione dell'accordo.

Dall'altro emisfero ci è appena giunta notizia che l'Australian Competition & Consumer Commission ha deciso di posticipare la sua decisione per mancanza di informazioni. Inizialmente attesa per il 15 settembre, è ora stata rinviata a data da destinarsi. La commissione non ha specificato la natura delle informazioni di cui ha bisogno, ma l'impressione è che voglia prendersi altro tempo per analizzare per bene tutta la situazione e, probabilmente, studiare le mosse delle altre autorità.

La Federal Trade Commission americana non si è ancora espressa, mentre la Commissione Europea ha recentemente chiesto il parere della concorrenza - Sony inclusa. La Competition and Market Authority (CMA) del Regno Unito sta invece studiando per bene l'impatto che la finalizzazione dell'accordo potrebbe avere sulla competitività di PlayStation, anche alla luce dei timori della stessa compagnia giapponese sul futuro di Call of Duty: Microsoft ha garantito la presenza di COD su PlayStation per altri tre anni, un'offerta che Jim Ryan ha giudicato come inadeguata.

Ad oggi, l'unica autorità ad aver dato il via libera è stata la SaudiGAC, agenzia di regolamentazione dell'Arabia Saudita. Nonostante tutti questi ostacoli, in ogni caso, Microsoft continua a mostrarsi ottimista e ad aspettarsi l'approvazione completa entro il 2023.