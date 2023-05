Microsoft-Activision: Satya Nadella rimase 'molto sorpreso' dal no del CMA

Sebbene il sì dell'antitrust UE all'affare Microsoft-Activision sia stato accolto con grande entusiasmo da fan e addetti ai lavori, il responso negativo del CMA britannico all'acquisizione continua ad essere fonte di discussione. Sull'argomento è ora tornato anche il CEO di Microsoft, Satya Nadella.

Nel corso di un'intervista con CNBC, avvenuta poco prima del responso positivo dell'Unione Europea, Nadella confessa di essere rimasto "molto sorpreso" dal no del CMA all'affare Microsoft-Activision, approfondendo il suo pensiero al riguardo. "La logica fondamentale di questo affare, ossia portare più competizione e più opportunità per publisher e giocatori, resta valida. Per quanto mi riguarda, continueremo ad andare avanti", afferma il CEO di Microsoft, aggiungendo che "ovviamente rispettiamo la sovranità del Regno Unito e la libertà del CMA di decidere cosa è meglio per la nazione".

Quando però gli è stato chiesto se fosse, appunto, rimasto sorpreso dal responso negativo dell'antritrust britannico, Nadella ha ammesso: "Molto, davvero molto. In un certo senso ciò che stiamo facendo è la mossa più favorevole alla competizione che abbia mai visto, e la stessa cosa la direbbero molte altre persone. In un certo senso, si stanno usando le ampie abilità di una compagnia per muoversi verso ancora più competizione". E conclude sulla questione: "I maggiori benefici per i giocatori sono l'obiettivo, una maggiore competitività è l'obiettivo, i benefici a publisher più piccoli sono l'obiettivo, per questo sono rimasto molto sorpreso".

Alla luce di quanto accaduto con il CMA, il colosso di Redmond che ha deciso di fare ricorso in appello per rovesciare il verdetto.Se l'appello non andasse in porto e se l'acquisizione dovesse rimanere bloccata in UK ma approvata da tutte le altre realtà, che Microsoft possa decidere di non vendere più i prodotti Activision nel Regno Unito? "Prima aspettiamo che tutta la vicenda giunga ad una conclusione", si limita a dire Nadella.



In tale ottica però, uscire dal mercato UK per Activision non sarebbe realistico, dunque una simile strada resta per ora molto improbabile, in attesa di vedere come continuerà ad evolversi la questione in futuro.