Microsoft Activision: mentre lo scontro con l'FTC continua, la Turchia approva l'affare

Le discussioni attorno all'affare tra Microsoft e Activision-Blizzard, che continua a tenere banco, non accennano minimamente a fermarsi: dalla giornata di oggi è ricominciata la lotta con l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard ma, come affermato da alcuni esperti del settore, forse potrebbe esserci il punto di svolta dietro l'angolo.

La smentita della notizia di un accordo rapido tra Microsoft e il CMA per Activision-Blizzard lascerebbe pensare che si tratti di una trattiva tutt'altro che prossima alla sua conclusione. Eppure, nel frattempo, direttamente dal suolo turco giungono ulteriori informazioni importanti: la Turchia ha approvato l'acquisizione senza condizioni. Si tratta di una notizia importante che va, pur non ribaltando in alcun modo la vicenda, ad incrementare il numero di Paesi assolutamente favorevoli all'accordo.

Anche la Turchia ha ritenuto che l'affare multi-miliardario non vada in alcun modo ad intaccare i consumatori, in piena contrapposizione rispetto a quanto riferito dall'organo regolatore del mercato americano e britannico. Eppure, proprio a seguito del no della Competition and Markets Authority e al ricorso depositato dall'FTC, continuano ad esservi ulteriori intoppi per il colosso di Redmond nell'ufficializzazione dell'acquisizione che permetterà di rendere il gruppo Activision-Blizzard un asset strategico fondamentale per il marchio verde crociato di Xbox. Cosa succederà adesso? Si attendono i prossimi riscontri ufficiali sul suolo americano e britannico per conoscere l'esito dell'affare.