Microsoft-Activision: Sony cita al CMA la cancellazione di Redfall per PS5

Gli ultimi sviluppi sull'affare Microsoft-Activision stanno facendo discutere. Sony considera irrazionali i ripensamenti del CMA su Microsoft-Activision, manifestando il proprio disappunto per le ultime affermazioni dell'antitrust britannico.

Il CMA deve ancora esprimere il suo verdetto definitivo sull'acquisizione (e lo farà il 26 aprile 2023), ma nel frattempo ha già fatto sapere di non ritenere ci siano rischi sugli equilibri di mercato anche qualora Microsoft ed Activision divenissero una sola realtà. Il colosso nipponico non accetta questa risposta e, nel replicare all'ente inglese, cita la cancellazione della versione PS5 di Redfall, confermata nelle scorse settimane da Arkane ed avvenuta in seguito all'acquisizione di Bethesda nel 2020.

Per Sony, il fatto che Redfall su PS5 sia stato cancellato è la prova che l'obiettivo di Microsoft sia rendere proprie esclusive i giochi di tutte le compagnie passate sotto il suo controllo, e che dunque possa farlo anche con Call of Duty. "Come Call of Duty, anche Redfall è un FPS che include sia il single player che il multiplayer. Anche se Arkane si era già messa al lavoro su una versione PlayStation del gioco, Microsoft ha deciso di interrompere questo lavoro e rendere il gioco esclusiva Xbox", dichiara Sony.

A questo punto non resta che attendere il prossimo 26 aprile per capire quale sarà il responso definitivo del CMA in merito all'affare Microsoft-Activision.