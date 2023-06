Microsoft-Activision: anche per Sony non ci sarebbe stata l'esclusività di CoD

L'affare Activision-Microsoft continua a tenere banco con il passare dei mesi: è delle ultime ventiquattr'ore la notizia relativa all'udienza preliminare a giugno tra Microsoft e l'FTC, finalmente accolta a seguito degli ultimi svolgimenti dell'acquisizione economicamente più rilevante dell'intera storia del settore videoludico.

Dopo il recente blocco temporaneo dell'acquisizione Microsoft e Activision, emergono ulteriori dettagli riguardanti uno dei casi più discussi dell'intera vicenda: secondo le ultime informazioni, sembrerebbe che nemmeno Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, avesse mai creduto all'esclusività di Call of Duty per Xbox. Purtroppo, però, non vi è modo di conoscere nel dettaglio quanto dichiarato dal vertice della colosso videoludico di Tokyo.

Il tutto è nato a seguito di un documento redatto dalla stessa Microsoft, al cui interno viene riportato che "In primo luogo, non ci sono prove a sostegno della teoria centrale della FTC secondo cui Xbox sottrarrà Call of Duty a PlayStation. La FTC non cita nemmeno un documento o un testimone che suggerisca che questo accadrà. Al contrario, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment ('SIE') e il principale oppositore commerciale di questo affare, ha dichiarato privatamente, il giorno dell'annuncio, che [redacted]".

"Il rifiuto di CoD danneggerebbe Xbox", dichiara la stessa casa di Redmond all'interno del suddetto documento da cui, a primo acchito, sembrerebbe esservi una smentita dei timori pubblicamente riportati da Sony e non solo. "Sarebbe in contraddizione con la valutazione su cui si è basato il Consiglio per approvare l'accordo, che presupponeva profitti derivanti dalla continuazione delle vendite di PlayStation".

Alla luce di quanto dichiarato, sembrerebbe esservi una smentita diretta alle accuse mosse da alcuni enti regolatori (vedasi, fra tutti, l'FTC) e da Sony sulla possibilità di monopolio derivante dalla resa in esclusiva di Call of Duty. Il tutto è stato supportato anche dai numerosi accordi con altre aziende per portare CoD su altre piattaforme per i prossimi anni, ma si attendono ancora ulteriori novità sul fronte FTC.