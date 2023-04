Microsoft- Activision: Sony farà ricorso in appello in caso di ok dal CMA?

Si avvicina la risposta definitiva del CMA sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, fissata per il prossimo 26 aprile, e c'è grande attesa di scoprire quale sarà la decisione dell'antitrust britannico sull'affare, soprattutto da parte di Sony.

Come sappiamo, Sony reputa irrazionali i ripensamenti del CMA sull'affare Microsoft-Activision, secondo il quale l'acquisizione non andrebbe a danno degli equilibri di mercato come inizialmente ipotizzato. In caso dunque di via libera, in molti si chiedono come potrebbe reagire il colosso nipponico a questa decisione. E su forum popolari come ResetERA non si esclude la possibilità che Sony possa fare ricorso in appello portando il caso davanti al Competition Appeal Tribunal (CAT).

"Le parti interessate così come terze parti (come ad esempio Sony) potrebbero ricorrere al CAT e chiedere la decisione del CMA", spiega l'utente di ResetERA Idas informato su argomenti giuridici, che in ogni caso ritiene improbabile che la compagnia giapponese si muova verso tale direzione: "Se l'operazione verrà approvata dubito che Sony faccia appello, in quanto sarebbe uno spreco di soldi e tempo che potrebbe rovinare ancora di più i rapporti tra le aziende. Tuttavia in teoria potrebbe comunque accadere".

Si tratta dunque di una semplice ipotesi che non necessariamente si concretizzerà, ma considerato quanto da tempo si stia duramente battendo per evitare che l'acquisizione vada in porto, Sony potrebbe anche fare ricorso ad ogni possibilità pur di impedire la conclusione dell'affare. Tra l'altro Sony ha citato al CMA la cancellazione di Redfall per PS5, usandola come prova a sostegno della tesi che l'obiettivo di Microsoft sia quello di rendere esclusive le produzioni degli studi acquisiti.