Microsoft-Activision: gli sviluppatori cinesi si dicono a favore dell'acquisizione

Nel mentre apprendiamo che l'UE ha presentato le proprie obiezioni formali sull'acquisizione, gli sviluppatori di videgiochi cinesi si sono espressi riguardo alla tanto chiacchierata trattativa tra Microsoft e Activision.

Gli sviluppatori hanno affermato alla State Administration for Market Regulation cinese di non credere che l'affare da quasi 70 miliardi di dollari causerebbe significativi problemi di concorrenza all'interno del settore videoludico. Dichiarazioni fatte anche partendo dal presupposto che la quota di mercato di Activision in Cina è piuttosto limitata, specie dopo la chiusura dei giochi Blizzard in Cina. Il parere positivo degli sviluppatori costituisce chiaramente un'ottima notizia per Microsoft, dal momento che l'ente regolatore orientale terrà in conto l'opinione di chi lavora direttamente nel settore.

In ogni caso, il successo in Cina sarebbe soltanto un piccolo passo in avanti per Microsoft, dal momento che c'è ancora da convincere la Commissione Europea e il CMA britannico, enti che giocheranno un ruolo cruciali con i loro verdetti finali. Sappiamo ormai da tempo che la Federal Trade Commission disapprova categoricamente l'eventuale conclusione dell'affare, dal momento che Microsoft andrebbe a creare - stando all'opinione della FTC - un monopolio grazie alla potenza delle esclusive, dei servizi e dell'infrastruttura cloud.

Microsoft sta portando avanti la battaglia contro la FTC, e di recente ha accusato Sony di aver mentito all'ente regolatore per disincentivare la chisura dell'affare.