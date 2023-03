Microsoft-Activision: sviluppatori UE favorevoli, Sony e Google si oppongono

Già da tempo la Federazione degli Sviluppatori Europea si era detta a favore dell'affare Microsoft-Activision, e le proposte presentate da Microsoft alla Commissione Europea non hanno fatto altro che rafforzare la convinzione che l'acquisizione non minerà la competizione nel settore videoludico.

Al momento non sappiamo con precisione quali siano le concessioni che Microsoft ha proposto alla Commissione Europea per ottenere il benestare dell'ente regolatore, ma stando a quanto viene riportato da MLex gli argomenti avanzati dal colosso di Redmond hanno pienamente convinto gli sviluppatori europei, ed in particolare quelli facenti parte della Federazione degli Sviluppatori UE. Questi ultimi si sono in ogni caso premurati di raccomandare all'antitrust di indagare ulteriormente sui modi in cui Microsoft ha intenzione di distribuire i suoi titoli in cross-platform.

I dettagli, come detto, non sono ancora noti, ma secondo quanto emerso sino ad ora sembra che da altri lidi siano invece arrivate delle critiche. In particolare, parliamo di Sony e Google, che non si sono dette convinte delle proposte avanzate dalla compagnia statunitense. La casa di PlayStation ha sicuramente costituito l'avversario principale per Microsoft in questi mesi, ma anche Google si era detta contraria all'acquisizione di Activision in passato. Abbiamo invece assistito ad un cambio di prospettiva da parte di NVIDIA, che dopo aver espresso inizialmente le sue perplessità, ha siglato un accordo decennale con Microsoft per Call of Duty e giochi Activision su GeForce Now.

Il CEO di Activision Bobby Kotick ha definito deludente il comportamente di Sony, sempre intenzionata a porre un blocco alla trattativa con Microsoft.