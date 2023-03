Microsoft-Activision: l'UE approverà l'acquisizione secondo un report di Reuters

L'Unione Europea sarebbe pronta ad approvare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft: a rivelarlo è Reuters, che avrebbe ricevuto l'anticipazione da alcune fonti ben informate sui movimenti della Commissione Europea.

Secondo la nota agenzia di stampa britannica la Commissione, che si esprimerà definitivamente sulla questione il prossimo 25 aprile, al momento non avrebbe intenzione di avanzare richieste a Microsoft o sollevare perplessità come quelle esposte da enti di antitrust come il CMA inglese (che ha suggerito a Microsoft di rinunciare a Call of Duty) e l'FTC americano, che ritengono l'affare possa avere ripercussioni negative sulla concorrenza e l'industria in generale. In aggiunta, immediatamente dopo la pubblicazione del report di Reuters le azioni di Activision sono cresciute dell'1,8%.

L'agenzia avrebbe provato a mettersi in contatto con rappresentanti dell'UE, ma per il momento hanno declinato commenti sulla questione. Se davvero quanto riportato da Reuters andasse in porto si tratterebbe di un importante passo avanti in merito al controverso affare, nel frattempo che il colosso di Redmond cerca una soluzione con gli altri enti regolatori. A tal proposito, Microsoft ed Activision hanno incontrato il CMA nell'ultima settimana per trovare un punto d'incontro sull'acquisizione. Non è da escludere che con l'eventuale approvazione da parte dell'UE anche le posizioni di CMA e FTC possano in qualche modo alleggerirsi.

Microsoft ha intanto confermato nelle scorse settimane che Call of Duty uscirà anche su console Nintendo per i prossimi 10 anni, sottolineando di voler portare avanti questo impegno con ogni piattaforma, PlayStation inclusa.