Microsoft-Activision:'Vogliamo essere un buon editore per Sony e Nintendo', spiega Nadella

Mentre in rete continua il dibattito sul possibile arrivo delle esclusive Xbox su PS5 e Switch, il CEO di Microsoft Satya Nadella coglie l'opportunità offertagli dall'ultima intervista a Bloomberg per offrire un chiarimento sulla strategia multipiattaforma che la casa di Redmond intende adottare con Activision Blizzard.

L'alto esponente del colosso tecnologico statunitense si riallaccia proprio alle ultime dichiarazioni sulla visione multipiattaforma di Microsoft e, nel ricordare l'avvenuto matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard, si rivolge alle community di Xbox, Nintendo e PlayStation, oltreché ai PC gamer, per ribadire un importante punto della strategia futura dell'azienda.

Nell'esporre il suo punto di vista, Nadella prende ad esempio la serie di Flight Simulator per spiegare come "in realtà Flight Sim è stato creato prima di Windows, allora eravamo il terzo o quarto attore dell'industria. Con Activision, penso francamente che abbiamo la possibilità di essere un buon editore per PC, Xbox, Sony e Nintendo. Siamo quindi molto soddisfatti del completamento di questa acquisizione".

A voler dar retta a Nadella, quindi, il futuro di Activision Blizzard come parte della famiglia di Microsoft, almeno nel breve e medio periodo, non sarà orientato alla produzione di esclusive Xbox, bensì al consolidamento dell'azienda guidata fino a poche settimane fa da Bobby Kotick come realtà multipiattaforma dedita alla realizzazione di videogiochi da proporre su PC, PlayStation, Switch e, ovviamente, Xbox.