Microsoft-Activision vs CMA: imposte ulteriori restrizioni contro l'acquisizione

A qualche settimana di distanza dal no del CMA all'affare Microsoft-Activision, l'ente di antitrust del Regno Unito torna ancora una volta sulla questione, imponendo nuove restrizioni aggiuntive ai due colossi dell'industria videoludica con lo scopo di bloccare con ancora più forza l'acqusizione.

Nello specifico, attraverso un'ordinanza ad interim il CMA impedisce a Microsoft ed Activision Blizzard di effettuare investimenti a vicenda e tra i loro studi di qualunque tipo: lo scopo di queste restrizioni, secondo l'ente britannico, è di "prevenire qualunque azione preventiva" tra le due realtà che possano portare ad un'acquisizione definitiva, con l'antitrust che dovrà poi essere messo subito al corrente di qualunque eventuale movimento da parte delle due compagnie indirizzato verso tale direzione.

Con questa nuova mossa, dunque, il CMA vuole bloccare qualunque altro tipo di avvicinamento tra la casa di Xbox e quella di Call of Duty, rendendo dunque sempre più complicato portare a termine l'affare. Le restrizioni aggiuntive del CMA non faranno sicuramente piacere ai diretti interessati, che già in precedenza hanno duramente contestato il no all'acquisizione confermato lo scorso 26 aprile.

Microsoft e Activision hanno fatto ricorso contro la decisione del CMA, anche se questo potrebbe richiedere tempi piuttosto lunghi: la situazione è destinata dunque ad avere possibili ulteriori sviluppi in futuro.