Microsoft-Activision vs CMA: 'Piccolo scorporo' concordato per l'ok all'acquisizione?

Dopo la vittoria di Microsoft contro l'FTC, l'acquisizione di Activision Blizzard diventa sempre più concreta e probabilità, e nella migliore delle ipotesi potrebbe divenire realtà già nei prossimi giorni. Al colosso di Redmond resta tuttavia ancora il nodo CMA da sciogliere definitivamente.

Attualmente l'ente di antitrust britannico è l'unico ad aver emesso un chiaro verdetto negativo all'affare tra i due colossi dell'industria, ma questa situazione potrebbe cambiare nell'immediato futuro: Microsoft ha già avviato nuove trattative con la CMA per giungere ad un accordo soddisfacente per entrambe le parti, con l'organizzazione del Regno Unito che si è detta disponibile ad ascoltare qualunque tipo di proposta per trovare una soluzione.

Un punto d'incontro, però, potrebbe già essere arrivato, almeno stando a quanto riferito dal giornalista David Faber di CNBC: sembra che Microsoft e la CMA si siano accordate su un "piccolo scorporo" sugli asset di Activision Blizzard per portare a termine l'acquisizione. Non è chiaro tuttavia chi o cosa dovrebbe essere coinvolto in questo accordo dato che Faber non fornisce maggiori indicazioni in tal senso.

Già in precedenza la CMA aveva suggerito una soluzione simile per dare la sua approvazione all'affare, tuttavia le richieste dell'antitrust (che suggeriva di rinunciare ad Activision, a Blizzard Entertainment o al brand di Call of Duty) vennero considerate prive di logica da Microsoft. Se di scorporo si tratta, resta dunque da capire in che modo le due parti si sarebbero accordate e se davvero si è già trovato un possibile accordo che potrebbe velocizzare ancora di più la conclusione di una fusione dal valore di quasi 70 miliardi di dollari.