Microsoft-Activision, la Nuova Zelanda prende tempo sull'acquisizione: dubbi sul cloud

Nel frattempo che Microsoft si prepara a confrontarsi di nuovo con l'FTC in merito all'acquisizione di Activision, la Nuova Zelanda decide di prendersi ancora un po' di tempo prima di dare il proprio verdetto definitivo sull'affare da quasi 70 miliardi di dollari.

Come rivelato su Twitter dal giornalista Tom Warren, l'ente antitrust neozelandese ha ancora dei dubbi sull'impatto che l'affare Microsoft-Activision potrebbe avere sul mercato videoludico: la preoccupazione maggiore proviene in particolare dal cloud gaming, lo stesso ambito che in precedenza ha portato la CMA britannica a dire no agli accordi. Secondo la Nuova Zelanda, l'acquisizione potrebbe causare una diminuzione della competitività con il rischio che la fusione tra i due colossi dell'industria possa limitare in modo parziale o totale i concorrenti in ambito cloud, come ad esempio Sony o NVIDIA.

In aggiunta, vengono sollevate perplessità sull'accesso a specifici contenuti di Activision Blizzard su sistemi non Microsoft, con particolare menzione a Call of Duty: "Le due compagnie dopo la fusione avrebbero tutti gli incentivi e le possibilità di impedire l'accesso ai loro contenuti, indebolendo così i rivali", si legge in un passaggio della nota diffusa dagli enti regolatori della Nuova Zelanda. In ogni caso la decisione definitiva non dovrebbe tardare ad arrivare: la Nuova Zelanda si esprimerà il prossimo 17 luglio, data in cui dovrebbe dunque arrivare il sì o il no all'acquisizione.

Nonostante le attuali difficoltà, negli scorsi giorni Phil Spencer si è detto sempre fiducioso sull'affare Microsoft-Activision, e che Microsoft continuerà ad impegnarsi al 100% per fare in modo che la fusione vada in porto definitivamente.