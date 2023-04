Microsoft-Activision: dall'UK arriva il parere del CMA, è negativo

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il parere negativo del CMA in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. L'ente inglese ha infatti deciso di bloccare l'affare.

L'esito, pubblicato sul sito ufficiale del governo inglese, riporta che il Competition and Markets Authority (CMA) ha bloccato l'accordo per via delle preoccupazioni circa le possibili conseguenze che potrebbe avere nel settore del cloud gaming. Secondo il CMA, nel caso in cui l'affare dovesse andare in porto, ci sarebbe poca possibilità di scegliere per i videogiocatori inglesi interessati a giocare tramite i servizi in cloud.

Malgrado il blocco dell'acquisizione, Microsoft continua ad essere fiduciosa e in un comunicato ufficiale ha dichiarato che la decisione del CMA va ad ostacolare il progresso tecnologico e la crescita economica nel Regno Unito.

Si tratta di un evento decisamente inaspettato, soprattutto se consideriamo le recenti dichiarazioni del New York Post, secondo il quale avremmo assistito a breve alla conclusione definitiva dell'accordo. A questo punto non ci resta altro da fare che scoprire come si evolverà la questione.

Nel frattempo, NetEase ha chiesto un risarcimento milionario a Blizzard in seguito al turbolento divorzio fra le due parti.