Microsoft: addio Xbox LIVE Gold, diventerà Game Pass Core per un leak non confermato

Secondo quanto riferito dall'insider Wario64, Microsoft si prepara a rivoluzionare la sua offerta online dicendo addio a Xbox LIVE Gold e dando il benvenuto al profilo Xbox Game Pass Core a partire da settembre 2023.

La situazione non è chiarissima e quello di Wario 64 sembra essere un anticipazione di un prossimo annuncio della casa di Redmond. Secondo quanto riportato, Xbox LIVE Gold non sarà più disponibile dal primo settembre, al suo posto debutterà Xbox Game Pass Core, abbonamento economico (9.99 dollari al mese o 59.99 dollari l'anno) che manterrà le caratteristiche del Gold come gli sconti esclusivi e la possibilità di giocare online su console Xbox.

Addio anche ai Games with Gold, i giochi gratis del mese, al loro posto però saranno presenti 25 giochi del catalogo Xbox Game Pass liberamente scaricabili dagli abbonati Core, tra cui Among Us, Descenders, Dishonored 2, DOOM Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5 Guardians, Halo Wars 2, Hellblade Senua's Sacrifice, Human Fall Flat, Inside, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 e Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited.

La lista in questione sembra destinata a espandersi in futuro, inoltre pare che tutti gli attuali profili Xbox LIVE Gold verranno convertiti a Xbox Game Pass Core in automatico. Sarà vero? Al momento la casa di Redmond non ha confermato o smentito queste voci, restiamo in attesa di saperne di più.