Microsoft e Adidas svelano il terzo paio di sneakers per i 20 anni di Xbox

Adidas e Microsoft hanno svelato la terza scarpa creata per il ventesimo anniversario di Xbox, i due modelli già annunciati sono stati messi in vendita nei mesi scorsi, adesso arriva il terzo e ultimo modello della collaborazione tra i due colossi.

Adidas Forum Tech Boost Series X è un modello ispirato a Xbox Series X (come si può intuire dal nome) ed è attualmente in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 140 dollari, presto in arrivo anche in Italia. Il design è ispirato a quello dell'ultima console Microsoft mentre la suola traslucida si ispira al controller lanciato per il ventesimo anniversario di Xbox. Presenti anche un paio di lacci di ricambio ovviamente di colore verde come il logo di Xbox.

La capsule collection Adidas x Xbox si compone di tre modelli, il primo dedicato alla Xbox Originale, la seconda scarpa Adidas è ispirata a Xbox 360 e la terza infine riprende come detto il look di Xbox Series X, la più recente esponente della famiglia di console della casa di Redmond.

Una collaborazione interessante e che in futuro potrebbe dare vita ad altri pezzi, al momento la partnership tra le due aziende sembra essersi esaurita ma chissà che nei prossimi mesi non possano esserci novità in merito.