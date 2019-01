Microsoft adora Super Smash Bros. Ultimate: Steve di Minecraft in arrivo?

Lo scorso 24 gennaio si è svolta negli Stati Uniti d'America la Giornata nazionale del complimento, e in molti hanno colto l'occasione per complimentarsi con gli altri sui social network utilizzando l'hashtag #NationalComplimentDay. Tra i tanti, ne ha approfittato anche Microsoft.

L'account di Xbox Game Pass ha colto l'occasione per lodare il team di Mixer, piattaforma per lo streaming proprietaria, i ragazzi di ID_Xbox, che gestiscono la pubblicazione dei titoli indipendenti su Xbox One, e persino gli sviluppatori di Gears 5. Le lodi, tuttavia, non sono state riservate ai soli "cugini" della casa di Redmond, ma anche alla concorrenza.

In un tweet diretto a Nintendo America, i gestori dell'account di Xbox Game Pass hanno espresso tutto il loro apprezzamento per Super Smash Bros. Ultimate: "Nintendo America, ci piace davvero davvero tanto Super Smash Bros. Ultimate". Come facilmente prevedibile, ciò è bastato ad alimentare le speculazioni dei fan, che hanno interpretato il messaggio come la conferma del rapporto di collaborazione tra le due compagnia. Secondo molti, ciò si concretizzerà con l'arrivo di Steve di Minecraft nel roster di Super Smash Bros. Ultimate come lottatore DLC del Fighter Pass.

Non è la prima volta che Steve viene accostato al picchiaduro: il suo nome è già spuntato in un leak di un utente giapponese, un certo Mr. Anonymous Desperate, di cui vi abbiamo parlato qualche settimana addietro. Assieme al personaggio base di Minecraft, secondo l'utente, ci sarebbero anche Erdrick di Dragon Quest, Ryu Hayabusa di Ninja Gaiden e Doomguy di DOOM.

Ci teniamo a precisare, in ogni caso, che si tratta di speculazioni. Nulla di quanto riferito è stato annunciato in via ufficiale da Nintendo. L'unico lottatore del Fighter Pass già confermato è Joker di Persona 5, anche se è ancora privo di una data di lancio. A febbraio arriverà invece Pianta Piranha, riservato ai primi acquirenti del gioco