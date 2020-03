Microsoft afferma di avere 16 first party al lavoro su Xbox, nuovo studio acquisito?

Durante il primo appuntamento della serie Game Stack Live andato in onda alla GDC Online, Kevin Gammill di Microsoft ha affermato che la compagnia ha attualmente 16 studi interni al lavoro su giochi per Xbox One, PC e Xbox Series X. Gli Xbox Game Studios sono però attualmente composti da 15 team...

Sotto l'etichetta Xbox Game Studios troviamo 343 industries, Compulsion Games, Double Fine, InXile Entertainment, Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, The Coalition, The Initiative, Turn 10, Undead Labs, World's Edge e Xbox Global Publishing. Non è chiaro se quest'ultima divisione rientri negli Xbox Game Studios oppure no, in quest'ultimo caso gli studi interni sarebbero dunque 14.

Come mai Gammill ha parlato proprio di 16 studi? Microsoft ha acquisto nuove compagnie recentemente, senza annunciarlo (ancora) pubblicamente? Oppure si è trattato di un semplice errore? Questa ipotesi sembra però da scartare in quanto l'intervento è stato pre-registrato e montato, dunque c'era tutto il tempo per accorgersi della svista e rimuovere il segmento incriminato.

Recentemente si è parlato di un certo interessate di Microsoft verso uno studio Polacco, sono tanti i nomi papabili tra cui The Farm 51, People Can Fly e Techland, oltre naturalmente a CD Projekt RED, sebbene il prezzo per acquisire la casa di The Witcher e Cyberpunk 2077 potrebbero essere superiori al budget previsto da Microsoft. Altro possibile candidato è Asobo Studio (autori di A Plague Tale Innocence), team che sta già collaborando con la casa di Redmond allo sviluppo di Microsoft Flight Simulator, ultima possibilità è ovviamente la creazione di un nuovo team da zero, così come è stato per The Initiative.